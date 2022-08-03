Отсрочки от мобилизации продлены в «ДНР»

Документы об отсрочке от мобилизации, выданные в подконтрольной РФ группировке «ДНР» сроком на полгода, продлены еще на три месяца. Об этом сообщило агентство «ДАН».



Отмечается, что глава «ДНР» Денис Пушилин подписал 3 августа соответствующий указ № 433.



Указ вносит изменения во Временный порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Они касаются срока действия таких документов. Ранее срок отсрочки составлял до шести месяцев со дня объявления мобилизации, теперь — до девяти месяцев. Всеобщая мобилизация была объявлена в «ДНР» 19 февраля, накануне вторжения российских войск в Украину.