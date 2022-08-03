Відстрочки від мобілізації продовжені у «ДНР»

03 серпня 2022, 22:54

Відстрочки від мобілізації продовжені у «ДНР»

Документи про відстрочку від мобілізації, видані у підконтрольному РФ угрупованні «ДНР» строком на півроку, продовжено ще на три місяці. Про це повідомило агентство «ДАН».

Зазначається, що глава «ДНР» Денис Пушилін підписав 3 серпня з відповідний указ № 433.

Указ вносить зміни до Тимчасового порядку надання відстрочки від призову на військову службу з мобілізації. Вони стосуються терміну дії таких документів. Раніше термін відстрочення становив до шести місяців від дня оголошення мобілізації, тепер — до дев'яти місяців. Загальну мобілізацію було оголошено в «ДНР» 19 лютого, напередодні вторгнення російських військ в Україну.

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