Відстрочки від мобілізації продовжені у «ДНР»

Документи про відстрочку від мобілізації, видані у підконтрольному РФ угрупованні «ДНР» строком на півроку, продовжено ще на три місяці. Про це повідомило агентство «ДАН».



Зазначається, що глава «ДНР» Денис Пушилін підписав 3 серпня з відповідний указ № 433.



Указ вносить зміни до Тимчасового порядку надання відстрочки від призову на військову службу з мобілізації. Вони стосуються терміну дії таких документів. Раніше термін відстрочення становив до шести місяців від дня оголошення мобілізації, тепер — до дев'яти місяців. Загальну мобілізацію було оголошено в «ДНР» 19 лютого, напередодні вторгнення російських військ в Україну.