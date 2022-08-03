«ДНР» заявила о гибели командира реактивного артдивизиона

Дончанка Ольга Качура с позывным «Корса», которая при группировке «ДНР» была командиром реактивного артиллерийского дивизиона, — погибла. Об этом сообщил глава оккупационной «администрации» Горловки Иван Приходько.



По его словам, Качура «стояла у истоков народной милиции ДНР». Она, отметил Приходько, «трагически погибла» — причину «мэр» Горловки не назвал.



В сепаратистских Telegram-каналах пишут о гибели Качуры «в боях».



Напомним, «Корса» до 2011 года работала в украинской милиции. Последняя должность — заместитель начальника Кировского райотдела милиции в Донецке. В 2014 году Качура вошла в состав незаконного вооруженного формирования — «3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» 1-го армейского корпуса группировки «ДНР». Женщина занимала «должность» командира артиллерийского дивизиона и имела «звание» «полковник войск ДНР».



Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области. Украинский суд признал ее виновной в этих преступлениях и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.