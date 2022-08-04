В Минобороны ответили на вопрос о количестве погибших украинских военных

Количество погибших украинских военных в полномасштабной войне с РФ исчисляется тысячами. Однако точные цифры не подлежат разглашению. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



Замминистра подчеркнула, что во время войны действуют правила распространения информации, согласно которым предусмотрено неразглашение точного количества погибших украинских военнослужащих. Это обусловлено потребностями обороны, так как данную информацию может использовать российская армия.



«Мы говорим о том, что погибшие есть с обеих сторон. С украинской стороны значительно меньше погибших, чем с российской. И мы можем сказать, что это тысячи, то есть это не сотни», — заявила Маляр.