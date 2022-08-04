У Міноборони відповіли на запитання щодо кількості загиблих українських військових

Кількість загиблих українських військових у повномасштабній війні з РФ налічує тисячі. Проте точні цифри не підлягають розголошенню. Про це сьогодні на брифінгу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



Заступниця міністра наголосила, що під час війни діють правила поширення інформації, згідно з якими передбачено нерозголошення точної кількості загиблих українських військовослужбовців. Це зумовлено потребами оборони, оскільки цю інформацію може використати російська армія.



«Ми говоримо про те, що загиблі є з обох боків. З українського боку значно менше загиблих, ніж з російського. І ми можемо сказати, що це тисячі, тобто це не сотні», — заявила Маляр.