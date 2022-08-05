Українських військових навчатимуть канадські інструктори — Резніков

Канада перезапускає навчання українських військових. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.



Резніков зазначив, що голова національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила його про перезапуск місії UNIFIER.



«До 225 канадських військовослужбовців направлено до Великобританії для навчання українських військових. З вашою допомогою наші солдати стануть нестримною силою. Я вдячний Канаді за непохитну підтримку!», — написав міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що до Великобританії прибула перша група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі.