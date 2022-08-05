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Российские войска бьют по жилым кварталам Энергодара – мэр

05 августа 2022, 18:00

Российские войска бьют по жилым кварталам Энергодара – мэр

Российские военные пытаются устроить провокации во временно захваченном Энергодаре, обстреливая жилые кварталы со стороны Запорожской АЭС. Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

«Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара производятся обстрелы. Слышны взрывы», - написал Орлов около 17 часов вечера 5 августа. 

По его информации, время между вылетом снаряда и взрывом занимает около 3 секунд.

Городской голова отметил, что в большинстве микрорайонов города пропало электричество. Также прекращено водоснабжение, пропадает связь.

Днем в пятницу, 5 августа, российские войска попали в высоковольтную линию связи автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

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