Російські війська стріяють по житлових кварталах Енергодара – мер

Російські військові намагаються влаштувати провокації у тимчасово захопленому Енергодарі, обстрілюючи житлові квартали з боку Запорізької АЕС. Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.



«Мешканці Енергодару! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! З боку Запорізької АЕС у напрямку житлових кварталів Енергодару проводять обстріл. Чути вибухи», - написав Орлов близько 17 години вечора 5 серпня.



За його інформацією, час між вильотом снаряда та вибухом займає близько 3 секунд.



Міський голова зазначив, що у більшості мікрорайонів міста зникла електрика. Також припинено водопостачання, зникає зв'язок.



Вдень у п'ятницю, 5 серпня, російські війська потрапили до високовольтної лінії зв'язку автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.