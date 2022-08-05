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У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины

05 августа 2022, 20:49

У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины

В группе «Ленинград» отрицают приезд лидера Сергея Шнурова в оккупированный город Ирмино Луганской области. Пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин заявил российским СМИ, что фото с Шнуровым в оккупированном регионе – поддельное.

«Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», – сказал Гугчкин.

Ранее актер Георгий Болонев на своей странице в соцсети выложил фото с Шнуровым и Пригожиным из оккупированного Ирмино Луганской области. Втроем они позировали у памятника «Творцам стахановского движения».

Сергей Шнуров — российский певец, лидер группы «Ленинград».

Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицает связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».

Георгий Болонев снимался, в частности, в фильме «Турист» о российских военных в Центральной Африканской Республике. Там находятся сотрудники ЧВК «Вагнера». Как отмечает «BBC News | Русская служба», фильм мог получить финансирование как раз через структуры Пригожина.

«Бизнесмен не первый раз спонсирует пропагандистские фильмы на тему военных конфликтов, в которых участвует Россия или ЧВК», — говорится в сообщении.

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