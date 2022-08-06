Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Донецкой области

Последствия обстрела Константиновки. Фото: полиции

Российские войска за сутки 40 раз обстреляли Донетчину. Есть погибшие и раненые гражданские жители. Полиция фиксирует последствия атак. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Россияне ударили по 20 населенным пунктам. Массированному обстрелу — 12 ударов — подверглась Авдеевка. Также под огнем находились Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Соледар, Часов Яр, Великая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, Пивденное, Пивничное, Щербиновка, Пески, Первомайское, Уманское, Орловка, Бахмутское, Опытное», — перечислили в полиции.



Отмечается, что противник бил ракетами, танками, артиллерией, РСЗО «Град». Оккупационные войска уничтожили и повредили 37 гражданских объектов: 25 жилых домов, в том числе пять многоквартирных, две школы, здание Авдеевского коксохимзавода, магазин, линии электропередач.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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