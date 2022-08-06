Окупанти обстріляли 20 населених пунктів у Донецькій області

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: поліції

Російські війська за добу 40 разів обстріляли Донеччину. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Поліція фіксує наслідки атак. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



«Росіяни вдарили по 20 населених пунктах. Масованому обстрілу — 12 ударів — зазнала Авдіївка. Також під вогнем знаходилися Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка, Соледар, Часів Яр, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка, Піски, Первомайське, Уманське, Орлівка, Бахмутське, Опитне», — перелічили в поліції.



Зазначається, що супротивник бив ракетами, танками, артилерією, РСЗВ «Град». Окупаційні війська знищили та пошкодили 37 цивільних об'єктів: 25 житлових будинків, зокрема п'ять багатоквартирних, дві школи, будівлю Авдіївського коксохімзаводу, магазин, лінії електропередач.



Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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