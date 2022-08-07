Оккупанты активно готовятся к псевдореферендуму — Гайдай

Российские оккупанты быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму на захваченных территориях, уже определились с местами проведения и активно агитируют. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



По его словам, на фейковый референдум людей привлекают продуктами, водой, стройматериалами, а также обещаниями хорошей жизни с экрана передвижного телевизора, который целый день «промывает мозги» населению в оккупированных городах.



«Своего рода – это шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первичные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет – умирайте, и без вас результат нарисуем», — отметил он.



Оккупанты уже составляют реестр помещений, «где проведут выборы без выбора».



«К тому же, в каждом населенном пункте уже появились лживые пропагандистские газеты-вестники», — добавил глава ОВА.