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Россия формирует списки избирателей для проведения «референдума» на юге Украины — ГУР

30 июля 2022, 16:59

Россия формирует списки избирателей для проведения «референдума» на юге Украины — ГУР

Россияне начали формировать списки избирателей и открывать избирательные участки для проведения «референдума» на оккупированных территориях Херсонской и Запорожкой областей. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала «Киев».

Таким образом, отметил он, страна-агрессор готовится присоединить к своему составу временно оккупированные территории Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины четко видит подготовительные мероприятия, которые проводит оккупанты. На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи российских паспортов», — рассказал Скибицкий.

Он отметил, что это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести «референдум».

По словам представителя военной разведки, чтобы не допустить закрепления России и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, украинская армия будет освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.

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