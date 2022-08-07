Окупанти активно готуються до псевдореферендуму — Гайдай

Російські окупанти швидкими темпами готуються до псевдореферендуму на захоплених територіях, вже визначились із місцями проведення та активно агітують. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



За його словами, на фейковий референдум людей залучають продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день «промиває мізки» населенню в окупованих містах.



«Свого роду — це шантаж. "Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Якщо ні — помирайте, і без вас намалюємо результат», — зазначив він.



Про купанти вже складають реєстр приміщень, «де проведуть вибори без вибору».



"До того ж, у кожному населеному пункті вже з'явилися брехливі пропагандистські газети-вісники", — додав голова ОВА.