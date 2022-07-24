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Новыми заявлениями в Кремле готовят почву для «референдумов» на юго-востоке Украины – британская разведка

24 июля 2022, 09:40

Новыми заявлениями в Кремле готовят почву для «референдумов» на юго-востоке Украины – британская разведка

Британская разведка считает, что недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о «расширении географии» войны связано с подготовкой России почвы для проведения так называемых референдумов за пределами оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

«Россия не расширила свою войну. Сохранение долгосрочного контроля за этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения… Существует реальная возможность того, что Лавров сделал эти комментарии, чтобы подготовить почву для проведения референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганщины и Донетчины», - заявила британская разведка.

Как сообщалось, 20 июля Лавров сказал, что «специальная военная операция» включает новые дополнительные районы, в том числе Херсонской и Запорожской областей. Причиной якобы послужило то, что западные страны поставляют Украине оружие большей дальности.

Россия намерена провести «референдумы» для аннексии захваченных регионов Украины до 15 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

Российские оккупанты могут провести так называемый референдум в Луганской и Донецкой областях раньше 11 сентября, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, и уже начали агитацию на Луганщине. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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