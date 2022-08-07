Из-за обстрела на Запорожской АЭС теперь не смогут качественно оценить радиационную обстановку

Российские оккупанты вечером 6 августа снова нанесли ракетный удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате чего были повреждены 3 датчика радиационного мониторинга вокруг площадки со станционным сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Об этом сообщает «Энергоатом».



«Очевидно, целились именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработавшего ядерного топлива», – говорится в сообщении.



Повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Это означает, что они не смогут оперативно обнаружить и отреагировать на ухудшение радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров.



Кроме того, в результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС – он был доставлен в городскую больницу.



При этом, уточняется, что все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находятся до 500 человек, а также персонал Росатома, заранее скрылись в бункерных помещениях станционного кризисного центра и центра технической поддержки.



«В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установку в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны», – подытожили в «Энергоатоме».