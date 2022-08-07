Через обстріл на Запорізькій АЕС тепер не зможуть якісно оцінити радіаційну обстановку

07 серпня 2022, 14:47

Через обстріл на Запорізькій АЕС тепер не зможуть якісно оцінити радіаційну обстановку

Російські окупанти ввечері 6 серпня знову завдали ракетного удару по території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Внаслідок чого було пошкоджено 3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (СВЯП). Про це повідомляє «Енергоатом».

«Очевидно, цілилися саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поряд з місцями обстрілу. 174 контейнери, у кожному з яких по 24 складання відпрацьованого ядерного палива», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика СХОЯТЬ ЗАЕС. Це означає, що вони не зможуть оперативно виявити та відреагувати на погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів.

Крім того, внаслідок вибухів отримав осколкове поранення одного працівника ЗАЕС – його доставили до міської лікарні.

При цьому уточнюється, що всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня захоплення перебувають до 500 осіб, а також персонал Росатому, заздалегідь зникли в бункерних приміщеннях станційного кризового центру та центру технічної підтримки.

«Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть продовжуватися вічно. Потрібно терміново покінчити з діями російських ядерних терористів, щоб уберегти Україну та мир від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ з території цивільного ядерного об'єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони», – підсумували в «Енергоатомі».

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