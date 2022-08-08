На Луганщині окупанти намагаються організувати депортацію дітей до РФ — Гайдай

Із захопленої частини території Луганської області окупанти намагаються організувати депортацію дітей до Росії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначаючи, що з відповідними намірами до захоплених міст регіону приїхала «уповноважена з прав дитини при президенті Росії».



За словами голови Луганської ОВА, з регіону днями вивезуть до Росії понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт. Сергій Гайдай зазначає, що відсутність фінансування інтернатів та санаторних шкіл окупантами – це «ще один приклад нездатності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери» Луганщини.



«Вони віддають дітей, тому що для них це – фінансовий тягар, а не покоління майбутнього», - зазначив Гайдай.

Також Сергій Гайдай розповів, що вночі війська РФ ударили сімома ракетами по частині території Луганщини, що залишилася під контролем українського уряду. По області окупантами було завдано двох авіаударів, одинадцять разів вони здійснили обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму позицій ЗСУ приєднувалися танкові війська РФ.

До того ж Гайдай зазначив, що 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на кордоні Луганщини та Донеччини, а також вкотре здійснили спробу штурму у районі Верхньокам'янського, ворог у районі цього населеного пункту відійшов на свої позиції. Як і ще за чотирма напрямками спроби військ РФ проломити оборону армії України були невдалими, російські війська змушені були відступити зі значними втратами.