В Черкасской и Одесской областях силами ППО сбиты российские ракеты

Утром 8 августа силами украинской ПВО были сбиты российские ракеты над Уманью Черкасской области и Одесской областью.

Так в воздушном командовании «Юг» сообщили, что около 10 утра уничтожили в небе над Одесской областью крылатую ракету морского базирования типа «Калибр». Она была выпущенна с российской подводной лодки в Черном море.



Позже глава Черкасской ОВА Игор Табурец заявил, что во время последней воздушной тревоги также и в Умани сработала ПВО и сбила ракету оккупантов. Он отметил, что в результате падения остатков сбитой российской ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры и два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы.



По его информации, на месте происшествия в Умани работают специалисты ГСЧС.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки российская армия нанесла 28 ударов по 16 населенным пунктам региона, есть убитые и раненые гражданские жители.