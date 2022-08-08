У Черкаській та Одеській областях силами ППО збиті російські ракети

Вранці 8 серпня силами української ППО було збито російські ракети над Уманню Черкаської області та Одеської області.

Так, у повітряному командуванні «Південь» повідомили, що близько 10 ранку знищили в небі над Одеською областю крилату ракету морського базування типу «Калібр». Вона була випущена з російського підводного човна у Чорному морі.



Пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що під час останньої повітряної тривоги також і в Умані спрацювала ППО і збила ракету окупантів. Він зазначив, що внаслідок падіння залишків збитої російської ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано.



За його інформацією, на місці події в Умані працюють фахівці ДСНС.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби російська армія завдала 28 ударів по 16 населених пунктах регіону, є вбиті і поранені громадяни.