В Кремле обвинили ВСУ в обстреле Запорожской АЭС

В Кремле прокомментировали обстрелы территории Запорожской АЭС в Энергодаре, обвинив в этом ВСУ. Об этом высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав случившееся в Запорожской области «потенциально крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями».

В РФ, по словам Пескова, рассчитывают на то, что «те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов».

5 августа, напомним, Запорожская АЭС, оккупированная российскими военными в марте, подверглась обстрелу. Оккупационные власти региона, заявили, что предприятие обстреляли украинские военные. Украинские власти, в свою очередь, обвинил в обстреле российскую армию. Ранее сообщалось, что после обстрела ЗАЭС отключила один из энергоблоков.



Сегодня же, 8 августа, в российской армии заявили, что заминировали Запорожскую атомную электростанцию и готовы ее взорвать.