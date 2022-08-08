У Кремлі звинуватили ЗСУ в обстрілі Запорізької АЕС

У Кремлі прокоментували обстріл території Запорізької АЕС в Енергодарі, звинувативши в цьому ЗСУ. Про це висловився прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, назвавши те, що сталося в Запорізькій області, «потенційно вкрай небезпечною діяльністю, яка загрожує катастрофічними наслідками».

У РФ, за словами Пєскова, розраховують на те, що «ті країни, які мають абсолютний вплив на українське керівництво, використають цей вплив, щоб унеможливити продовження таких обстрілів».

5 серпня, нагадаємо, Запорізька АЕС, яка була окупована російськими військовими ще у березні, зазнала обстрілу. Окупаційна влада регіону заявила, що підприємство обстріляли українські військові. Українська влада, у свою чергу, звинуватила в обстрілі російську армію. Раніше повідомлялося, що після обстрілу ЗАЕС відключила один із енергоблоків.



Сьогодні ж, 8 серпня, у російській армії заявили, що замінували Запорізьку атомну електростанцію і готові її підірвати.