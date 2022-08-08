Оккупанты Запорожской области объявили о начале подготовки к «референдуму»

Назначенный войсками РФ «главой временной администрации» Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подписании распоряжение о начале подготовки к «референдума» относительно «присоединения» к России, при этом никаких конкретных дат он не назвал. Об этом сообщило российское СМИ «РИА новости».

Свое распоряжение он якобы адресовал «Центральной избирательной комиссии».

Ранее, напомним, в Кремле заявили, что планы по проведению референдумов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей вынашивает не Кремль, а сами жители этих регионов. А 7 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях сделает невозможными любые переговоры.