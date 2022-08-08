Окупанти Запорізької області оголосили про початок підготовки до «референдуму»

08 серпня 2022, 15:26

Окупанти Запорізької області оголосили про початок підготовки до «референдуму»

Призначений військами РФ головою тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про підписання розпорядження про початок підготовки до референдуму щодо приєднання до РФ, при цьому жодних конкретних дат він не назвав. Про це повідомило російське ЗМІ "РІА новини".

Своє розпорядження він нібито адресував Центральній виборчій комісії.

Раніше, нагадаємо, у Кремлі заявили, що плани щодо проведення референдумів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей виношує не Кремль, а самі мешканці цих регіонів. А 7 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях унеможливить будь-які переговори.

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