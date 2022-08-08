В Херсоне показали свежие повреждения Антоновского моста

В Херсонской области сняли на видео как сейчас, после недавнего обстрела, выглядит Антоновский мост. Видео опубликовал телеграм канал «Nexta live».



В частности на видео видны четыре воронки от ракет, а также повреждения строительной техники, которая ремонтировала мост после июльских обстрелов ВСУ.



Ранее российские СМИ сообщали, что из-за ночного обстрела на Антоновском мосту повреждено дорожное полотно, а несущие элементы конструкции не пострадали.

Напомним, утром 8 августа начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные ударили по Антоновскому и Каховскому мостам на юге страны.