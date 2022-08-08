ВСУ на Юге Украины ударили по мостам и базам оккупантов

Ночью 8 августа украинские военные ударили по Антоновскому и Каховскому мостам на юге страны. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. Он имеет свои результаты, он имеет попадания, достаточно серьезные, как по Антоновскому, так и по Каховскому мосту», - сообщила она.

К тому же, по словам Гуменюк, украинские военные уничтожили несколько баз с боеприпасами оккупантов на юге. Она отметила наличие достаточно мощного движения сопротивления на оккупированных войсками РФ территориях.

Ранее оккупанты подтвердили нанесение удара по Антоновскому мосту, отмечалось, что есть повреждения дорожного полотна, но несущие элементы конструкции, по их информации, не пострадали.