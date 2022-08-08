У Херсоні показали свіжі ушкодження Антонівського мосту

На Херсонщині зняли на відео як зараз, після нещодавнього обстрілу, виглядає Антонівський міст. Відео опублікував телеграм канал "Nexta live".



Зокрема на відео можна побачити чотири вирви від ракет, а також пошкодження будівельної техніки, яка ремонтувала міст після липневих обстрілів ЗСУ.



Раніше російські ЗМІ повідомляли, що через нічний обстріл на Антонівському мосту пошкоджено дорожнє полотно, а несучі елементи конструкції не постраждали.

Нагадаємо, вранці 8 серпня начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські військові вдарили по Антонівському та Каховському мостам на півдні країни.