Отказ человека от эвакуации из Донецкой области должен быть осознанным и задокументированным – Кириленко

В Донецкой области продолжается добровольная эвакуация. Сейчас местные власти ожидают от правительства разъяснений на случай, если люди отказываются выезжать. Как отметил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, эвакуация не может быть принудительной.



«Будет утверждена форма сообщений об отказе эвакуироваться. Но человек должен нести ответственность за свое решение. Особенно это касается тех, у кого есть малолетние дети», - сказал Кириленко в эфире телеканала «Рада».



Он напомнил, что четверть населения Донецкой области остается на местах, а остальные выехали с начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Кириленко рассказал, что наиболее горячей остается обстановка на Авдеевском и Бахмутском направлениях. На Лиманском интенсивность боев снизилась, но обстрелы продолжаются по всей линии фронта. Под огнем Дружковка, Константиновка, Северск, Соледар, Марьинка, Красногоровка, Угледар, Торецк и другие населенные пункты Донетчины. Кириленко добавил, что российские войска ведут обстрелы из всех видов вооружения, также применяя авиацию.