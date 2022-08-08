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Отказ человека от эвакуации из Донецкой области должен быть осознанным и задокументированным – Кириленко

08 августа 2022, 22:00

Отказ человека от эвакуации из Донецкой области должен быть осознанным и задокументированным – Кириленко

В Донецкой области продолжается добровольная эвакуация. Сейчас местные власти ожидают от правительства разъяснений на случай, если люди отказываются выезжать. Как отметил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, эвакуация не может быть принудительной.

«Будет утверждена форма сообщений об отказе эвакуироваться. Но человек должен нести ответственность за свое решение. Особенно это касается тех, у кого есть малолетние дети», - сказал Кириленко в эфире телеканала «Рада».  

Он напомнил, что четверть населения Донецкой области остается на местах, а остальные выехали с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кириленко рассказал, что наиболее горячей остается обстановка на Авдеевском и Бахмутском направлениях. На Лиманском интенсивность боев снизилась, но обстрелы продолжаются по всей линии фронта.  Под огнем Дружковка, Константиновка, Северск, Соледар, Марьинка, Красногоровка, Угледар, Торецк и другие населенные пункты Донетчины. Кириленко добавил, что российские войска ведут обстрелы из всех видов вооружения, также применяя авиацию.

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