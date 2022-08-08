Відмова людини від евакуації з Донецької області має бути усвідомленою та задокументованою – Кириленко

08 серпня 2022, 22:00

Відмова людини від евакуації з Донецької області має бути усвідомленою та задокументованою – Кириленко

На Донеччині триває добровільна евакуація. Наразі місцева влада очікує від уряду роз'яснень на випадок, якщо люди відмовляються виїжджати. Як зазначив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, евакуація не може бути примусовою.

«Буде затверджено форму повідомлень про відмову евакуюватися. Адже людина має відповідати за своє рішення. Особливо це стосується тих, хто має малолітніх дітей», - сказав Кириленко в ефірі телеканалу «Рада».

Він нагадав, що чверть населення Донецької області залишається на місцях, а решта виїхала з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Кириленко розповів, що найбільш гарячою залишається ситуація на Авдіївському та Бахмутському напрямках. На Лиманському інтенсивність боїв знизилася, але обстріли продовжуються по всій лінії фронту. Під вогнем Дружківка, Костянтинівка, Сіверськ, Соледар, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Торецьк та інші населені пункти Донеччини. Кириленко додав, що російські війська ведуть обстріл з усіх видів озброєння, також застосовуючи авіацію.

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