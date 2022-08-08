В Донецкой области за сутки эвакуировались более 500 человек

В Донецкой области за прошедшие сутки получили помощь и эвакуировались более 530 гражданских жителей региона, из которых 27 детей и шесть человек с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.



«535 гражданских жителей Донбасса воспользовались в воскресенье, 7 августа, по железной дороге, чтобы выбраться в более безопасные области Украины и спасти таким образом свою жизнь», - говорится в сообщении.



Как сообщали ранее в обладминистрации, на Донетчине до осенне-зимнего периода должно остаться не более 235 тысяч населения, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры, остальные все должны эвакуироваться. До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1 млн 670 тысяч человек.