Выехали три поезда: Как проходит эвакуация из Донецкой области

В Покровске. Скриншот

В августе в Кировоградскую область из Донецкой выехали уже три эвакуационных поезда. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



По данным ОВА, возможностью бесплатно покинуть область воспользовались уже 356 человек. Все они обеспечиваются временным жильем, выплатами для внутренне перемещенных лиц и социальными услугами.



«Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, должны уехать из области. Особенно важно это в преддверии отопительного сезона. Эвакуация спасает жизнь!», — призвали в Донецкой ОВА.



