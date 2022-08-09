1,3 миллиона жителей Донетчины эвакуированы с начала полномасштабной войны — ОП

Более 1,3 миллиона жителей Донецкой области эвакуировано с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«За последние шесть дней эвакуировано более трех тысяч граждан, из них около 600 детей и 1400 женщин. Обязательная эвакуация продолжается», — отметил Тимошенко.



Также Тимошенко сообщил, что на деоккупированных территориях продолжается восстановление инфраструктуры.

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