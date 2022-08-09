1,3 мільйона жителів Донеччини евакуйовано від початку повномасштабної війни — ОП

Понад 1,3 мільйона жителів Донецької області евакуйовано від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«За останні шість днів евакуйовано понад три тисячі громадян, з них близько 600 дітей та 1400 жінок. Обов'язкова евакуація продовжується», — зазначив Тимошенко.



Також Тимошенко повідомив, що на деокупованих територіях продовжується відновлення інфраструктури.

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