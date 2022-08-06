За первую неделю обязательной эвакуации с Донбасса вывезено более двух тысяч жителей

За первую неделю обязательной эвакуации гражданского населения с Донбасса вывезено более двух тысяч человек, в том числе детей и маломобильных граждан. Об этом сообщает министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



«Началась обязательная эвакуация гражданского населения с Донбасса, объявленная Правительством. За первую неделю эвакуировано более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди. Некоторые граждане эвакуируются даже со своими домашними любимцами», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве сообщили о еще 3 украинских детях харьковчанки Любови Бобро, которых смогли вывезти с России.«Всего на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в РФ», — отметили в Минреинтеграции.

30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. В начале недели она объявила о старте обязательной эвакуации с Донбасса.



При этом жители Донетчины могут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив ткм самым, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.



Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.



Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий по эвакуации для жителей Донецкой области.