«ЛНР»: Авто с электриками подорвалось на мине в Новоайдарском районе

В подконтрольном группировке «ЛНР» Новоайдарском районе на мине подорвался автомобиль. Погибли два электрика, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает так называемый «МЧС ЛНР».



Отмечается, что подрыв произошел днем 9 августа в районе Смоляниново.



«В лесополосе возле высоковольтной линии 220 кВ "Лисичанская" на противотанковой мине подорвался автомобиль "УАЗ", в котором находились три сотрудника Лисичанского РЭС. В результате взрыва двое мужчин,1969 и 1973 годов рождения, погибли на месте», — уверяют в «ЛНР».



Кроме того, пострадал мужчина 1981 года рождения. С диагнозом «минно-взрывная травма, ожоги лица, живота, верхних и нижних конечностей, шок» в тяжелом состоянии его доставили в Новоайдарскую многопрофильную больницу. Позже пострадавшего перевезли в больницу в Луганске.