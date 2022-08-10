«ДНР»: За сутки из-за обстрелов два человека погибли, 20 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли два человека. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Сообщается, что двое гражданских лиц погибли в Кировском районе Донецка.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей в Кировском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, а также в Зайцево.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли два человека, еще шесть были ранены.



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