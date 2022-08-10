«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі

У підконтрольному угрупованню «ЛНР» Новоайдарському районі на міні підірвався автомобіль. Загинули два електрики, ще один отримав тяжкі поранення. Про це повідомляє так званий «МНС ЛНР».



Зазначається, що підрив стався вдень 9 серпня у районі Смолянинового.



«У лісосмузі біля високовольтної лінії 220 кВ "Лисичанська" на протитанковій міні підірвався автомобіль "УАЗ", в якому перебували три співробітники Лисичанського РЕМ. Внаслідок вибуху двоє чоловіків, 1969 та 1973 років народження, загинули на місці», — запевняють у «ЛНР».



Крім того, постраждав чоловік 1981 року народження. З діагнозом «мінно-вибухова травма, опіки обличчя, живота, верхніх та нижніх кінцівок, шок» у тяжкому стані його доставили до Новоайдарської багатопрофільної лікарні. Пізніше постраждалого перевезли до лікарні у Луганську.