Собирают тюремные клетки: В Мариуполе готовятся к «суду» над украинскими военнопленными

В оккупированном Мариуполе. Фото: Петра Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе планируют провести «суд» над украинскими военнопленными. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Сейчас на сцене Мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры — 20 мм», — сообщил Андрющенко.



По его словам, захватчики планируют в сентябре устроить показательный «суд» над украинскими военными.



Также Андрющенко привел слова городского головы Вадима Бойченко о том, что российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами.



«Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военнопленными», — процитировал Петр Андрющенко Вадима Бойченко.



Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы военные вернулись, и «не допустить в Мариуполе второй Еленовки».





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