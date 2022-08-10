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В «АТБ» объяснили закрытие своих магазинов на Донетчине

10 августа 2022, 22:03

В «АТБ» объяснили закрытие своих магазинов на Донетчине

Компания «АТБ-маркет» заявила о временной приостановке деятельности магазинов торговой сети «АТБ» в Донецкой области.

«Такое решение обусловлено высокими рисками опасности жизни и здоровью посетителей и сотрудников магазинов, существенными трудностями с бесперебойным снабжением продуктов питания и товаров первой необходимости, а также введением в области особого режима движения транспорта на время действия военного положения», - говорится в сообщении.

До начала полномасштабной военной агрессии РФ в Донецкой области работали 57 магазинов торговой сети «АТБ». Отмечается, что за время военных действий компания была вынуждена закрыть 53 магазина, из них 28 были повреждены во время ракетных и артиллерийских обстрелов. Кроме этого боевики захватили и присвоили 24 магазина торговой сети. На их базе открыты российские аналоги сетей «Мера», «Сытый маркет», «ТМ Маркет» и другие.

В последнее время в Донецкой области работали 4 магазина торговой сети «АТБ»: в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.

В то же время на освобожденных от оккупантов территориях Украины торговая сеть продолжает открывать свои магазины. С мая возобновлена работа более 150 магазинов в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской области.

Напомним, 5 августа в Торецке повреждено здание супермаркета «АТБ».

 

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