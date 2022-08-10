У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області

Компанія «АТБ-маркет» заявила про тимчасове призупинення діяльності магазинів торгової мережі «АТБ» у Донецькій області.



«Таке рішення зумовлене високими ризиками небезпеки життя та здоров'ю відвідувачів та співробітників магазинів, суттєвими труднощами з безперебійним постачанням продуктів харчування та товарів першої необхідності, а також запровадженням у галузі особливого режиму руху транспорту на час дії воєнного стану», - йдеться у повідомленні.



До початку повномасштабної військової агресії РФ у Донецькій області працювало 57 магазинів торгової мережі «АТБ». Зазначається, що за час воєнних дій компанія була змушена закрити 53 магазини, з них 28 було пошкоджено під час ракетного та артилерійського обстрілу. Окрім цього бойовики захопили та привласнили 24 магазини торгової мережі. На їх базі відкрито російські аналоги мереж «Міра», «Ситий маркет», «ТМ Маркет» та інші.



Останнім часом у Донецькій області працювали 4 магазини торгової мережі «АТБ»: у Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.



На звільнених від окупантів територіях України торговельна мережа продовжує відкривати свої магазини. З травня відновлено роботу понад 150 магазинів у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській області.