У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області

10 серпня 2022, 22:03

У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області

Компанія «АТБ-маркет» заявила про тимчасове призупинення діяльності магазинів торгової мережі «АТБ» у Донецькій області.

«Таке рішення зумовлене високими ризиками небезпеки життя та здоров'ю відвідувачів та співробітників магазинів, суттєвими труднощами з безперебійним постачанням продуктів харчування та товарів першої необхідності, а також запровадженням у галузі особливого режиму руху транспорту на час дії воєнного стану», - йдеться у повідомленні.

До початку повномасштабної військової агресії РФ у Донецькій області працювало 57 магазинів торгової мережі «АТБ». Зазначається, що за час воєнних дій компанія була змушена закрити 53 магазини, з них 28 було пошкоджено під час ракетного та артилерійського обстрілу. Окрім цього бойовики захопили та привласнили 24 магазини торгової мережі. На їх базі відкрито російські аналоги мереж «Міра», «Ситий маркет», «ТМ Маркет» та інші.

Останнім часом у Донецькій області працювали 4 магазини торгової мережі «АТБ»: у Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.

На звільнених від окупантів територіях України торговельна мережа продовжує відкривати свої магазини. З травня відновлено роботу понад 150 магазинів у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській області.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
АТБ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
Всі новини
23:32
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста?
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
22:03
У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
20:30
У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту
19:30
Мінімум 6 людей загинули під час обстрілу Бахмута
18:30
Двох колишніх правоохоронців судитимуть за відео з позиціями ЗСУ
18:21
У Бахмуті спалахнули кілька будинків після обстрілу з боку російських військ
18:00
СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів
17:43
Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею у майбутньому – Єрмак
16:55
Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
Всі новини
ВІДЕО
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста?
10 серпня, 23:32
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
10 серпня, 23:27
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
10 серпня, 22:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти