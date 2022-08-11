Эвакуация из Славянска: Как вывозят маломобильных жителей, рассказал Лях

Из Славянска, как и из всей Донецкой области, продолжается эвакуация. Маломобильных граждан вывозят специальным санитарным поездом. Об этом сообщил мэр города.



«Напомню, что в июле, благодаря сотрудничеству с волонтерами, ДонОВА, правительством, нам удалось эвакуировать 1202 человека. Из них — 226 детей и 40 маломобильных граждан. Завтра вывозим очередную группу маломобильных и лежачих жителей громады. Их эвакуируют специальным санитарным поездом и размещают в лечебных учреждениях в западных областях страны», — отметил Лях.



Он призвал всех, у кого есть родственники, соседи, одинокие знакомые, относящиеся к такой категории, рассказать о такой возможности или записать их на эвакуационный рейс.