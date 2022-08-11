Евакуація зі Слов'янська: Як вивозять маломобільних мешканців, розповів Лях

Зі Слов'янська, як і зі всієї Донецької області, триває евакуація. Маломобільних громадян вивозять спеціальним санітарним потягом. Про це повідомив мер міста.



«Нагадаю, що у липні, завдяки співпраці з волонтерами, ДонОВА, урядом, нам вдалося евакуювати 1202 особи. З них — 226 дітей та 40 маломобільних громадян. Завтра вивозимо чергову групу маломобільних та лежачих мешканців громади. Їх евакуюють спеціальним санітарним потягом та розміщують у лікувальних закладах у західних областях країни», — зазначив Лях.



Він закликав усіх, хто має родичів, сусідів, самотніх знайомих, які належать до такої категорії, розповісти про таку можливість або записати їх на евакуаційний рейс.