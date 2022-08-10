Соледар: Продолжаются бои, как эвакуироваться из города? ►

Соледар Донецкой области уже месяц живет под массированными обстрелами. Константин решился выехать из города после прилета снаряда возле двора своих соседей. Два осколка прошили забор и попали в живот и таз соседа. Отец погибшего до сих пор не может поверить в то, что закопал сына в огороде.

Эвакуацией из Соледара сегодня занимается группа луганских волонтеров, в составе которой есть и иностранцы, решившие помочь жителям Донбасса. «Новости Донбасса» познакомились с Филиппом в Северодонецке, тогда он тоже руководил эвакуацией. Парень родом из Санкт-Петербурга, но не смог сидеть сложа руки, когда Путин приказал войскам РФ напасть на Украину.



«Вывозим людей из Соледара, уже где-то неделю. Туда на больших машинах заезжать нельзя, заезжаем на маленьких и привозим сюда. Сейчас наконец-то люди опомнились. Где-то там ловит связь, они звонят, просят их эвакуировать, родственники просят их эвакуировать. Вообще Соледар замечательный город. Все всех знают, т.е. можно просто заезжать, спрашивать имя. Там даже адрес не надо спрашивать. Спрашиваешь имя, тебе первый местный, которого ты эвакуировал, показывает дальше, как ехать», - рассказал Филипп.



Всего за день обычно удается эвакуировать от шестидесяти до восьмидесяти людей. Сейчас люди охотно выезжают, хотя на улицах всё ещё можно встретить гуляющих маленьких детей. Волонтеры проводят беседы с их родителями и уговаривают подумать не о себе, а о ребенке, которому скоро нужно будет в школу.



Далеко не всегда всё проходит гладко. На днях один из волонтеров получил контузию от разорвавшегося возле машины снаряда. Мужчину оперативно доставили в больницу, где он сейчас проходит лечение.



С 30 июля во всей подконтрольной части Донецкой области объявлена обязательная эвакуация. Это связано не только с непрекращающимися боевыми действиями. Из-за перебитых коммуникаций в зимний период в регионе скорее всего не будет возможности запустить отопление, водоснабжение, также возможны перебои с электричеством. Власти и волонтеры призывают людей уезжать.