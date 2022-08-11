Что будет с проживающими в школах и садиках переселенцами, сообщили в Минреинтеграции

Внутренне перемещенных лиц, которые проживают в школах, не планируют выселять. Напротив — прорабатывается вопрос, в каких учебных заведениях можно дополнительно разместить переселенцев. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему эвакуации.



«У нас 58 тысяч человек из числа ВПЛ проживают в образовательных учреждениях. Это не критично. Это лишь 0,4 процента от общего количества школ и других образовательных учреждений. То есть это никак не повлияет на начало учебного года», — сказала Верещук.



Министр отметила, что был проведен аудит, инвентаризация учебных заведений на предмет наличия укрытий — чтобы учебный процесс начался офлайн. В связи с этим проведенный анализ позволяет утверждать, что 58 тысяч человек — это не критическое количество.



Однако, подчеркнула Верещук, эвакуация продолжается, люди выезжают не только из Донецкой области, но и из оккупированных частей Луганской, Херсонской, Запорожской областей. И они будут нуждаться в таком размещении и расселении.



Областные военные администрации дадут цифры: сколько таких школ, детсадов могут быть использовано для размещения ВПО.