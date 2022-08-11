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Обязательную эвакуацию рассматривают для нескольких регионов. Могут переехать 500 тысяч человек

11 августа 2022, 14:17

Обязательную эвакуацию рассматривают для нескольких регионов. Могут переехать 500 тысяч человек

Обязательная эвакуация может быть введена не только в Донецкой области. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга на тему эвакуации.

«Обязательная эвакуация из Донецкой области — она впервые. И пока единственная. Но наши прогнозы и анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах», — рассказала Верещук.

По ее словам, сейчас ситуация ухудшается, а с наступлением осенне-зимнего отопительного периода «фактически точно ухудшится». Предоставление тепла через теплосети будет значительно затруднено.

«Мы понимаем, что делает враг, и прогнозируем, что его усилия (будут направлены на то, чтобы) вывести из строя теплоцентрали», — сказала Верещук.

По словам министра, вероятно, на критические объекты будут проводиться атаки.

«Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать, и понимаем, что часть городов и сел, к примеру, Запорожской, Херсонской, Харьковской области могут оказаться без средств к жизни: отопления, света. Даже те сети, которые есть — если рассчитывать только на электросети, они не выдержат нагрузки. И мы уже это прогнозируем», — пояснила глава ведомства.

Со временем, отметила Верещук, будет все сложнее выехать из-за плотности обстрелов. И будет все меньше территорий, куда можно заехать.

По ее словам, по прогнозам, с восточных и южных регионов переедут около 500 тысяч человек. И такое большое количество сразу разместить невозможно. Нужно учитывать и тех людей, которые уже проживают в западных и центральных областях.

Также Верещук отметила, что с начала обязательной эвакуации и по состоянию на сегодня из Донецкой области выехали 3908 человек, в том числе 777 детей.

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