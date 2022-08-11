Що буде з переселенцями, які проживають у школах і садках, повідомили в Мінреінтеграції

11 серпня 2022, 16:06

Що буде з переселенцями, які проживають у школах і садках, повідомили в Мінреінтеграції

Внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у школах, не планують виселяти. Навпаки, опрацьовується питання, в яких навчальних закладах можна додатково розмістити переселенців. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему евакуації.

«У нас 58 тисяч осіб з-поміж ВПО проживають в освітніх закладах. Це не критично. Це лише 0,4 відсотка від загальної кількості шкіл та інших освітніх закладів. Тобто, це ніяк не вплине на початок навчального року», — сказала Верещук.

Міністерка зазначила, що було проведено аудит, інвентаризацію навчальних закладів щодо наявності укриттів — щоб навчальний процес розпочався офлайн. У зв'язку з цим проведений аналіз дозволяє стверджувати, що 58 тисяч людей — це не критична кількість.

Однак, наголосила Верещук, евакуація продовжується, люди виїжджають не лише з Донецької області, а й з окупованих частин Луганської, Херсонської, Запорізької областей. І вони потребуватимуть такого розміщення та розселення.

Обласні військові адміністрації дадуть цифри: скільки таких шкіл, дитсадків можуть бути використані для розміщення ВПО.

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