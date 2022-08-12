У Маріуполі страйкують працівники водоканалу – «ДНР» не платить їм зарплатню

12 серпня 2022, 00:19

У Маріуполі страйкують працівники водоканалу – «ДНР» не платить їм зарплатню

Минуло лише кілька місяців з моменту повної окупації Маріуполя, а угрупування «ДНР» вже має проблеми з місцевими комунальниками. Працівники міськводоканалу оголосили страйк через невиплату зарплат. За словами працівників, зарплату за травень вони отримали 12 липня.

«Я працівник водоканалу з 2004 року, прийшовши в травні на підприємство, усвідомлюючи весь тягар своєї праці, працював на якнайшвидше відновлення водопостачання у місті. І я, і мої колеги заслужили своєчасну зарплату», - каже один із співробітників.

Це не перший страйк. Просто раніше інформацію про це замовчували. «Маріупольводоканал» тепер очолює Сергій Коваль, який перейшов на бік окупантів. Раніше він обіймав посаду головного інженера. Один із робітників пише, що саме Коваль раніше пообіцяв 18 липня виплатити працівникам зарплату за червень у повному обсязі. Натомість вони отримали лише 30% та обіцянку про повне погашення заборгованості через тиждень. Потім термін зрушив на 10 серпня. А коли настало 10 серпня, їм озвучили нову дату – 20 серпня.

Зарплати не платять і в інших окупованих містах. А дефіцит бюджету компанії, в якій на окупованих територіях нібито числиться до 12 тисяч осіб, становить 350 мільйонів рублів. Тому підприємства змушені нібито жити на субсидії так званого уряду. Працівників «Маріупольводоканалу» просять потерпіти до кращих часів, але вони готові продовжувати страйк доти, доки їм не виплатять усю заборгованість за 4 місяці.

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