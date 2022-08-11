Пожар и утечка аммиака в Донецке. Мариуполь ждет зима без отопления. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ожесточенные бои на направлении Пески-Марьинка. Российские войска хотят скорее захватить Донецкую область, чтобы провести «референдум» о присоединении к России.

Российская армия показала как обстреливает Пески и Соледар.

Удар по Краматорску. Снаряд упал в частном секторе.

Пожар и утечка аммиака в Донецке. Последствия инцидента.

Пророссийские боевики планируют провести «трибунал» над украинскими военнопленными в символический для Украины день.

Когда в Мариуполе появится отопление и остальные коммуникации, прогноз озвучил мэр города Бойченко.

В Киев привезли тела погибших военнопленных «азовцев».

В Северодонецке начали выдавать пенсию на почте.

Как пророссийские СМИ манипулируют темой о восстановлении захваченных городов Украины.