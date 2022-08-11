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Пожар и утечка аммиака в Донецке. Мариуполь ждет зима без отопления. Главное за день ►

11 августа 2022, 23:55

Пожар и утечка аммиака в Донецке. Мариуполь ждет зима без отопления. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ожесточенные бои на направлении Пески-Марьинка. Российские войска хотят скорее захватить Донецкую область, чтобы провести «референдум» о присоединении к России.
  • Российская армия показала как обстреливает Пески и Соледар.
  • Удар по Краматорску. Снаряд упал в частном секторе.
  • Пожар и утечка аммиака в Донецке. Последствия инцидента.
  • Пророссийские боевики планируют провести «трибунал» над украинскими военнопленными в символический для Украины день.
  • Когда в Мариуполе появится отопление и остальные коммуникации, прогноз озвучил мэр города Бойченко.
  • В Киев привезли тела погибших военнопленных «азовцев».
  • В Северодонецке начали выдавать пенсию на почте.
  • Как пророссийские СМИ манипулируют темой о восстановлении захваченных городов Украины.

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