Ракетный удар по Курахово: Повреждены дома и центр, где ночевали переселенцы

Российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску, а также по Курахово. Известно о двух жертвах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«11 ракетных обстрелов пережил этой ночью Краматорск. Россияне били по частному сектору, по предварительной информации, повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств жертв и раненых нет», — отметил Кириленко.







Также, по его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово.



«Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга», — проинформировал глава области.



Он отметил, что в Центре культуры ночевали переселенцы. Никто из них не пострадал.







«Из-за обстрелов в городе произошли пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двоих погибших мужчин», — сообщил Кириленко.

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