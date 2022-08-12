Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

У Песок и под Бахмутом в Донецкой области идут бои — Генштаб

12 августа 2022, 10:56

У Песок и под Бахмутом в Донецкой области идут бои — Генштаб

ВСУ отбили несколько атак российской армии в Донецкой области. У Песок и в Бахмутском районе бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что авиационная группировка противника поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецком направлении.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Вернополье, Богородичное, Шнурки, Курульки, Краснополье, Долина и Залиман. У последнего российские силы нанесли еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вели наступление в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки — успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

«В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево противник частично имел успех», — отметили в Генштабе.

Также сообщается, что оккупанты вели наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема — успеха не имели, отошли. После проведения перегруппировки возобновили наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песок. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки — успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у Песок.

Смотрите также:

Еще по теме

Организации
Генштаб ВСУ
Прочее
Война ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:18
В Донецке сообщают об обстрелах: На шахте Засядько под землей более 100 человек
10:47
В оккупированном Старобельске сожжено авто с «начальником МРЭО» — Луганская ОВА
09:18
В оккупированном войсками РФ Мелитополе сильный взрыв — мэрия
00:47
Новая версия ЧП в Крыму: в Новофедоровке применили американскую взрывчатку? ►
23:55
Пожар и утечка аммиака в Донецке. Мариуполь ждет зима без отопления. Главное за день ►
22:52
Водоемы Северодонецка высыхают – военная администрация
22:41
Медведев приехал в оккупированный Луганск
16:04
В плену оккупантов находится 130 женщин, вышедших c территории «Азовстали» — Верещук
15:57
В мэрии Мариуполя предупредили, что отопления в оккупированном городе не будет
14:17
В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины
13:42
Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»
13:26
За это отвечают люди в погонах: Резников прокомментировал разминирование Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11:24
В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач
10:42
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
все новости
11:37
В Херсонской области уничтожен российский склад боеприпасов РФ - ОК «Юг»
11:18
В Донецке сообщают об обстрелах: На шахте Засядько под землей более 100 человек
10:56
У Песок и под Бахмутом в Донецкой области идут бои — Генштаб
10:55
Украина вернула более 500 погибших, числившихся в списках без вести пропавших - Котенко
10:47
В оккупированном Старобельске сожжено авто с «начальником МРЭО» — Луганская ОВА
10:35
The Washington Post: Россия контролирует месторождения полезных ископаемых в Украине на 12,4 трлн долларов
10:17
37 раз за сутки российская армия обстреляла Донецкую область
10:12
«ДНР» заявила о гибели четверых мирных жителей в Старомихайловке и Горловке
09:44
Славянск ночью попал под обстрел, разрушены дома, сгорели два авто
09:30
Из портов «Южный» и «Черноморск» вышли еще два корабля с агропродукцией
09:18
В оккупированном войсками РФ Мелитополе сильный взрыв — мэрия
09:11
Российские войска нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску
08:58
Оккупанты обстреляли Донецкую область: Семеро погибших, раненых — вдвое больше
08:57
Обстрелы Харьковской области: Разрушены жилые дома, повреждены корпуса вуза
08:52
Войска РФ восемь раз за сутки атаковали Луганщину авиацией
все новости
ВИДЕО
В Донецке сообщают об обстрелах: На шахте Засядько под землей более 100 человек
12 августа, 11:18
Новая версия ЧП в Крыму: в Новофедоровке применили американскую взрывчатку? ►
12 августа, 00:47
Пожар и утечка аммиака в Донецке. Мариуполь ждет зима без отопления. Главное за день ►
11 августа, 23:55

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты