У Песок и под Бахмутом в Донецкой области идут бои — Генштаб

ВСУ отбили несколько атак российской армии в Донецкой области. У Песок и в Бахмутском районе бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что авиационная группировка противника поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий на Донецком направлении.



На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Вернополье, Богородичное, Шнурки, Курульки, Краснополье, Долина и Залиман. У последнего российские силы нанесли еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.



На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вели наступление в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки — успеха не имели, отошли.



На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.



«В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево противник частично имел успех», — отметили в Генштабе.



Также сообщается, что оккупанты вели наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема — успеха не имели, отошли. После проведения перегруппировки возобновили наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песок. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.



Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки — успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у Песок.



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